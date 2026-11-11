90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

Nessuna multa al Torino per i 16 minuti di ritardo nell’inizio della sfida contro il Lecce. Il Giudice Sportivo ha pubblicato ieri le decisioni relative all’undicesima giornata di Serie A, senza comminare ammende al club granata per quanto accaduto all’Olimpico Grande Torino. In un primo momento, il problema era stato ricondotto a una linea di porta non perfettamente rettilinea, sotto la Curva Maratona, tanto da rendere necessario l’intervento degli addetti al campo per ridisegnarla. Dopo la partita, però, il Torino aveva fornito una diversa ricostruzione: secondo la società, i controlli effettuati intorno a mezzogiorno avevano dato esito regolare, mentre poco prima del fischio d’inizio era emerso un malfunzionamento della Goal-Line Technology che non leggeva correttamente il passaggio del pallone oltre la linea. Il Giudice Sportivo non ha sanzionato la società, senza tuttavia specificare nel comunicato le ragioni della decisione.

Le altre multe e le squalifiche

Ammende per ritardi a Como, Fiorentina, Juventus e Lazio. La sanzione più pesante è toccata al Como, multato di 10.000 euro per avere provocato uno slittamento di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo, con la recidiva reiterata. 5.000 euro ciascuna a Fiorentina e Juventus per quattro minuti di ritardo nel calcio d’inizio, mentre la Lazio dovrà pagare 3.000 euro per due minuti. Al Genoa sono stati invece inflitti 4.000 euro per il lancio di tre accendini sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori. Tra i calciatori, una giornata di squalifica per Ndiaye del Parma e Bracaglia del Frosinone. Tra gli allenatori, fermato per un turno l'ex granata Ivan, oggi al Monza, per atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore in seconda dell’Atalanta.