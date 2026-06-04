A distanza di cinque mesi dal suo addio al Torino, Kristjan Asllani è tornato a parlare dell’esperienza vissuta in granata. Il centrocampista albanese, tornato all’Inter dopo il prestito al Besiktas, ha ripercorso le tappe più recenti della sua carriera ai microfoni della federazione calcistica albanese, soffermandosi in particolare sulle difficoltà incontrate durante la parentesi sotto la Mole.

"Non è stato un periodo semplice"

Asllani non ha nascosto che il suo periodo al Torino sia stato caratterizzato da momenti complicati e da una situazione che non gli ha permesso di esprimersi con la continuità desiderata: "A Torino non è stato un periodo semplice e ho incontrato qualche difficoltà. Il trasferimento al Besiktas, invece, mi ha dato continuità: sono stato impiegato con regolarità e soltanto in due occasioni non sono partito dall’inizio. È stata un’esperienza importante sia dal punto di vista professionale che personale".

Dopo una stagione vissuta tra (pochi) alti e (parecchi) bassi, il passaggio in Turchia gli ha consentito di ritrovare spazio e fiducia, ma il regista albanese preferisce guardare avanti piuttosto che soffermarsi sul passato. Nel suo bilancio degli ultimi mesi, Asllani ha sottolineato anche il valore dell’esperienza all’estero, maturata dopo il lungo periodo allo Stivale: "Dopo tanti anni trascorsi in Italia sentivo il bisogno di confrontarmi con una realtà diversa e sono soddisfatto di come siano andate le cose. Adesso, però, penso soltanto agli impegni con la mia Nazionale".