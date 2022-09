Atalanta-Torino 3-1: triplo Koopmeiners infligge ai granata il primo ko

Triplice fischio a Bergamo

Alberto Giulini

Un gol nel finale del primo tempo ed uno in avvio di ripresa costano cari al Toro, che a Bergamo incappa nella prima sconfitta di questa stagione. Inutile il gol di Vlasic che riapre i conti nell’ultimo quarto d’ora, ci pensa Koopmeiners a trovare la rete della tripletta e chiudere definitivamente i conti. Pesano questa volta diverse disattenzioni della retroguardia del Toro, che ha regalato due rigori molto ingenui ed ha concesso più del solito ai bergamaschi. L’Atalanta vola dunque in vetta alla classifica insieme alla Roma, i granata restano a quota sette e saranno chiamati a riscattarsi lunedì in casa contro il Lecce.

Atalanta-Torino, la cronaca

Nel riscaldamento si ferma Ricci, quindi Juric deve rivedere a un soffio dal via l’undici iniziale. Davanti a Vanja confermato Buongiorno al centro della difesa con Djidji e Rodriguez ai suoi fianchi. A centrocampo torna Lukic dal 1’ con Linetty, sulle fasce spazio a Aina e Lazaro. Sulla trequarti Seck e Vlasic a supporto di Sanabria. L’Atalanta risponde con Zapata a guidare l’attacco. L’avvio di gara è subito molto vivace con due buona occasioni prima per Linetty e quindi per Toloi. Al quarto d’ora ci pensa Vanja a deviare in angolo un gran sinistro da fuori di Koopmeiners. Al 18’ scatta il giallo per Aina, che allarga troppo il braccio per fermare Soppy sulla corsia laterale. Al 26’ è decisivo Milinkovic-Savic, che a tu per tu con Zapata è bravissimo a dire no al colombiano, che si era liberato di Buongiorno con un contrasto al limite del fallo. Cinque minuti più tardi è invece il palo a negare il gol a Demiral sugli sviluppi di calcio d’angolo, quindi Vanja è decisivo nel toccare il pallone impedendo al centrale il più facile dei tap-in. Sul ribaltamento di fronte è invece Seck a centrare il palo dopo un buono spunto sulla corsia di destra, ma l'azione viene invalidata per un fuorigioco di Sanabria. Al 36’ è costretto al primo cambio Gasperini: Zapata alza bandiera bianca, al suo posto Holjund. Al 43’ Vlasic insacca su assist di Lukic, ma il guardalinee alza la bandierina ed il gol viene annullato per fuorigioco. Al secondo minuto di recupero Aina mette giù Soppy in area, per Di Bello è rigore. Dal dischetto di presenta Koopmeiners, che incrocia con il mancino e porta avanti la Dea.

Atalanta-Torino, il secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi subito cambi per entrambi gli allenatori: nel Toro Vojvoda rileva Aina, nell’Atalanta c’è invece Zortea al posto di Zappacosta. Pronti, via e scatta subito il giallo per Buongiorno che in scivolata commette fallo su Hojlund. Sugli sviluppi del calcio di punizione la palla arriva a Koopmeiners, che lascia partire il mancino e - con la complicità di una deviazione di Buongiorno, infila Vanja per il 2-0. La risposta del Toro è affidata ad un’ottima cavalcata di Vlasic, che serve Seck il cui sinistro a giro termina altissimo. Al 57’ Gasperini si gioca la carta Lookman richiamando in panchina Ederson. È quindi la traversa a salvare il Toro, impedendo a Toloi di fare 3-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo. La risposta di Juric è dunque Pellegri al posto di Sanabria al 67’. La prima vera occasione della ripresa è sui piedi di Linetty che - servito da Vlasic - scheggia la traversa con il sinistro. Per l’ultimo quarto d’ora scatta il momento di Radonjic che rileva Seck. Un minuto più tardi Vlasic riceve da Pellegri, controlla in piena area e spacca la porta con un sinistro che non lascia scampo a Musso riaprendo la partita. I garanta provano quindi a premere sull’acceleratore alla ricerca del gol del pareggio, così Gasperini ricorre ad un doppio cambio: dentro Malinovskyi e Ruggeri per Pasalic e Toloi. All’82’ Lazaro interviene in ritardo su Lookman in area: secondo rigore per la Dea. Dal dischetto si presenta ancora Koopmeiners: Vanja intuisce ma la conclusione è perfetta a fil di palo e riporta l’Atalanta avanti di due gol e chiude di fatto la partita. Scattano tre minuti di recupero che vanno in archivio senza particolari occasioni. Al triplice fischio festeggiano dunque gli uomini di Gasperini, che infligge al Toro la prima sconfitta e raggiunge la Roma in vetta alla classifica.