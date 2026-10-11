Quanti tifosi andranno domani a vedere Torino-Udinese allo stadio? I lettori di ToroNews si dividono

Andrea Novello
Screenshot

La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)

Tre settimane di astinenza, almeno dal campionato di Serie A, avrebbero dovuto riaccendere la voglia e l’entusiasmo di tornare a vivere le partite, anche dal vivo. Per Torino-Udinese, in programma domani sera alle 20:45, però, non sembrano esserci i presupposti per un grande bagno di folla allo Stadio Olimpico Grande Torino. Almeno questo è quanto emerge dal sondaggio che vi abbiamo proposto, chiedendovi se sareste andati allo stadio per sostenere i granata. Il risultato vede prevalere il sì, con il 60% delle preferenze, pari a 136 voti. Il restante 40% (91 voti) ha invece risposto negativamente, scegliendo di non esserci sugli spalti per la sfida contro i friulani. Un campione ridotto, ma un dato che racconta una tifoseria divisa, con la maggioranza dei partecipanti intenzionata a seguire la squadra dal vivo, ma una fetta consistente che resterà a casa. Il verdetto lo avremo domani quando sarà il colpo d’occhio del Grande Torino a dire quante persone risponderanno davvero presente.

Torino Fiorentina Maratona

WhatsApp Image 2026-10-11 at 11.45.49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti