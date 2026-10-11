Tre settimane di astinenza, almeno dal campionato di Serie A, avrebbero dovuto riaccendere la voglia e l’entusiasmo di tornare a vivere le partite, anche dal vivo. Per Torino-Udinese, in programma domani sera alle 20:45, però, non sembrano esserci i presupposti per un grande bagno di folla allo Stadio Olimpico Grande Torino. Almeno questo è quanto emerge dal sondaggio che vi abbiamo proposto, chiedendovi se sareste andati allo stadio per sostenere i granata. Il risultato vede prevalere il sì, con il 60% delle preferenze, pari a 136 voti. Il restante 40% (91 voti) ha invece risposto negativamente, scegliendo di non esserci sugli spalti per la sfida contro i friulani. Un campione ridotto, ma un dato che racconta una tifoseria divisa, con la maggioranza dei partecipanti intenzionata a seguire la squadra dal vivo, ma una fetta consistente che resterà a casa. Il verdetto lo avremo domani quando sarà il colpo d’occhio del Grande Torino a dire quante persone risponderanno davvero presente.