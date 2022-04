Berisha, superato Vanja nelle gerarchie. Juric conferma: “Ora è il titolare”

Berisha protagonista di ottime parate nel match con la Salernitana. Juric lo ha scelto come portiere titolare per le ultime giornate

PRESTAZIONE - Nonostante il liscio di Genova, con la Salernitana Juric ha dato fiducia a Berisha. Per quest'ultimo era una grande occasione per blindare il posto da titolare e non se l'è fatta scappare. L'ex Spal ha convinto pienamente, dimostrando grande sicurezza tra i pali e compiendo anche ottime parate, come quella su Verdi all'8' o su Ederson nel secondo tempo. Inoltre, allargando il campo a tutte le gare giocate, si nota come l'unica sbavatura sia quella di Marassi, ma come affermato dal portiere stesso: "Abbiamo fatto errori in tanti, io ma anche Bremer che si è abbassato. Si è trattato di un mix di errori". Insomma, in quella circostanza le colpe non sono tutte sue, e la scelta di Juric si poggia su valutazioni assolutamente valide.