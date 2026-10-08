Cesare Casadei è uno dei talenti di maggiore prospettiva del Torino e si prepara a tornare in campo con continuità. Nel frattempo, il centrocampista ha raccontato a Sport Mediaset il suo passato in Inghilterra, al Chelsea, parlando anche del passaggio dalla Premier League alla Serie A.

Casadei, ieri in Inghilterra, oggi al Torino

"Il mio periodo in Inghilterra è stato molto importante per la mia carriera e dal punto di vista umano. Vista ora, dal punto di vista calcistico, probabilmente mi ha fatto perdere un po' di tempo perché ho fatto un passo che era molto grande per quella che era in realtà la mia esperienza allora" ha raccontato il centrocampista del Torino: "È vero che in Inghilterra probabilmente si ha un po' più di coraggio a lanciare i giovani, anche in partite e palcoscenici importanti, però sono giovani che hanno qualità e che hanno dimostrato che ci possono stare lì dentro. Certo, la Premier League è uno dei campionati migliori del mondo... ma penso che ognuno debba guardare al meglio per il suo tipo di percorso e libero di poter scegliere la miglior cosa".