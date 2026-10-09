Doveva essere una possibilità per trovare almeno in parte spazio nella retroguardia della propria nazionale. Ma così non è stato. Eray Comert era reduce da 5 apparizioni dal 1' nelle prime 7 gare stagionali di marca granata (e in una doveva scontare una squalifica). Raggiunta la squadra elvetica si è trovato di fronte ad un'inamovibile concorrenza della premiata ditta Akanji-Elvedi e alle idee del ct Yakin che lo vedevano nelle vesti di sfavorito e riserva. Risultato? 0 presenze e 360 minuti trascorsi in panchina per il numero 5 del Toro. Due settimane abbondanti deludenti da mettersi rapidamente alle spalle, ripartendo da dove aveva lasciato con il Torino. L'ex Valencia vuole ritrovare di nuovo una titolarità mai assaporata e vissuta tra le fila della formazione rossocrociata e soprattutto una continuità che fino all'ultimo match dei granata contro il Bologna ha mantenuto. Ma la situazione potrebbe complicarsi, perché la maxi sosta per le nazionali ha fornito al Torino altre risposte sui suoi compagni del reparto arretrato.

Un Rodriguez rivitalizzato, un Ismajli in fiducia e un Comuzzo tirato a lucido: Comert rischia il posto

Se si guarda alla situazione della retroguardia a tinte granata, trovare nuovamente il posto nell'undici di partenza non sarà una missione così semplice per il classe '98. Agli altri difensori del Toro la pausa e il soggiorno nella nazionale di appartenenza ha regalato ritmo partita e minuti, nuova linfa e nuove certezze. Da una parte c'è la certezza Saul Coco che fin qui è stato il giocatore più utilizzato di Abate. Poi c'è un Ardian Ismajli in crescita che da riserva del centrale della Guinea Equatoriale è stato schierato al suo fianco nella trasferta al Dall'Ara. E che quindi può giocarsi le sue carte con il tecnico campano.

Non è da escludere dalla corsa neanche Pietro Comuzzo, che costituisce un calciatore dalle buone prospettive e sul quale l'ex Juve Stabia e Ternana punta. Non a caso è stato titolare in 6 delle 7 sfide che il Toro ha affrontato fin qui. E infine c'è l'ultimo arrivato Ricardo Rodriguez, il cui rendimento con la Svizzera, che Comert ha potuto osservare da vicino, lo candida ad entrare di forza nelle rotazioni di Abate. Il suo momento e la risalita nei confronti del numero 5 granata è già stato analizzato in separata sede, ma ciò che c'è di certo è che l'ex Valencia è stato il difensore uscito più deluso dall'esperienza recente lontano da Torino ed adesso deve guardarsi da una folta concorrenza. Il posto andrà conquistato, lottando con le unghie e con i denti, a suon di prestazioni e impegno in allenamento.