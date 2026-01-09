Coppa d’Africa, Marocco in semifinale: Masina il migliore dei suoi

Vittoria importante, sentita e che significa tanto: con questo 2-0 rifilato al Camerun, il Marocco attende la vincente di Algeria-Nigeria in semifinale - in programma per il 14 gennaio - e inizia già a sognare l'ultima fase della Coppa d'Africa casalinga. La formazione allenata da Walid Regragui si è presentata al torneo come una delle favorite, e finora non ha disatteso le aspettative: Masina e i suoi compagni hanno reso alla grande. Anche questa sera, contro una formazione che ha stupito come il Camerun, il Marocco ha eseguito il compito richiesto: mirare, attaccare e vincere. La rete di Díaz nel primo tempo e quella di Saibari nella ripresa sono bastate agli uomini di Regragui per raggiungere la penultima fase della Coppa d'Africa, contribuendo alla grande gioia degli spettatori presenti al Moulay Abdellah di Rabat. Ma come ha giocato il difensore granata?