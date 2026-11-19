Il laterale scozzese fino ad adesso ha dimostrato molto poco da quando è arrivato al Torino: ma Abate può farlo crescere
Aboukhlal e Patterson non sfruttano l'occasione: Toro, che fatica a sinistra (VIDEO)
CORSI DI RECUPERO PER PATTERSON
Da anni in casa Torino c'è un problema per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, i cosiddetti "quinti" che pur con allenatori e moduli differenti hanno spesso offerto un rendimento non del tutto convincente. In questa stagione però mister Ignazio Abate può contare su dei giocatori di valore come Cacciamani, Fortini e Belghali che hanno iniziato il campionato su buoni livelli. A completare il reparto c'è anche l'ultimo arrivato, ovvero Nathan Patterson. L'esterno scozzese è stato uno degli ultimi innesti dal mercato estivo e sta ancora cercando di ritagliarsi uno spazio importante.
Nathan Patterson in numeriNel suo primo anno di Serie A, Patterson ha saputo raccogliere fin qui un totale di 178 minuti in cinque partite di campionato, sempre da subentrato. È ancora alla ricerca del suo primo gol o del suo primo assist e vuole lavorare anche per convincere Abate a concedergli la prima presenza da titolare in Serie A. In Coppa Italia invece lo scozzese non è mai stato schierato e non potrà fare il suo debutto in questa annata visto che il Toro è già stato eliminato.
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