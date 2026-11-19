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CORSI DI RECUPERO PER PATTERSON

Da anni in casa Torino c'è un problema per quanto riguarda gli esterni di centrocampo, i cosiddetti "quinti" che pur con allenatori e moduli differenti hanno spesso offerto un rendimento non del tutto convincente. In questa stagione però mister Ignazio Abate può contare su dei giocatori di valore come Cacciamani, Fortini e Belghali che hanno iniziato il campionato su buoni livelli. A completare il reparto c'è anche l'ultimo arrivato, ovvero Nathan Patterson. L'esterno scozzese è stato uno degli ultimi innesti dal mercato estivo e sta ancora cercando di ritagliarsi uno spazio importante.

Nathan Patterson in numeri

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Nel suo primo anno di Serie A, Patterson ha saputo raccogliere fin qui un totale di 178 minuti in cinque partite di campionato, sempre da subentrato. È ancora alla ricerca del suo primo gol o del suo primo assist e vuole lavorare anche per convincere Abate a concedergli la prima presenza da titolare in Serie A. In Coppa Italia invece lo scozzese non è mai stato schierato e non potrà fare il suo debutto in questa annata visto che il Toro è già stato eliminato.