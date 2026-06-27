Chapecoense e Torino per sempre amici, sarà granata la divisa del portiere
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C'è un filo stretto che lega le città di Chapecò e Torino, un filo tessuto dalla solidarietà nata tra le squadre di calcio della città. Un filo che deriva da una storia, se vogliamo, piuttosto recente. Da una tragedia affrontata e superata con empatia, il legame tra Chapecoense e Torino prosegue ancora e viene rinnovato da un'iniziativa del club brasiliano.
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Oggi, la Chapecoense rinnova quel filo e lo fa tessendo una nuova divisa che i portieri indosseranno la prossima stagione. Una maglia granata, semplice e impreziosita con inserti d'oro, presentata sui social con questo messaggio: "Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce. La maglia da portiere 2026 nasce come un tributo al Torino, club fratello in una storia segnata da rispetto, memoria e solidarietà. In tonalità granata con dettagli dorati, la divisa porta con sé eleganza, forza e significato in ogni dettaglio: un capo pensato per ricordare che il calcio va ben oltre il semplice gioco. Per sempre amici".
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