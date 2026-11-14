Non solo calcio per Giovanni Simeone. L'attaccante del Torino è coinvolto in una nuova iniziativa imprenditoriale insieme ai fratelli Giuliano e Gianluca. Come riportato dal portale argentino iProfesional, i tre figli di Diego Simeone hanno lanciato "Game Bros Collection", un'attività dedicata al mondo del collezionismo, trasformando una passione coltivata fin da quando erano bambini in un vero e proprio progetto commerciale. Un'iniziativa che vede coinvolto anche il centravanti granata, protagonista con la maglia del Toro, ma che fuori dal rettangolo verde ha deciso di investire in un settore in forte espansione.

Pokémon, One Piece e il calcio

Il progetto propone carte collezionabili di Pokémon e One Piece, oltre a prodotti in edizione limitata e articoli legati allo sport, con riferimenti alla Champions League e al campionato spagnolo. Per il Cholito non si tratta di una semplice iniziativa commerciale: la passione per le carte lo accompagna fin dall'infanzia e, come aveva raccontato anche in un video pubblicato sul canale YouTube del Torino, è tornata prepotentemente durante la sua esperienza al Verona, grazie al compagno Davide Faraoni. Tra i pezzi più preziosi della sua collezione c'è una carta di Pikachu ispirata a Vincent van Gogh, per ottenere la quale l'attaccante ha raccontato di aver "mosso cielo e terra". I tre fratelli intendono inoltre promuovere il progetto attraverso dirette sui social, mostrando le proprie collezioni e condividendo questa passione con gli appassionati. Una nuova avventura, dunque per il numero 18 granata, che accanto agli impegni con il Torino coltiva anche un interesse lontano dal mondo del pallone.