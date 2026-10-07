Valerio Crezzini incontra il Toro per la prima volta, l'Udinese invece la conosce già. Il fischietto classe 1993, di Siena, è stato designato per la sfida del Grande Torino e si prepara al debutto con i granata. Quella contro i friulani sarà la tredicesima partita per lui diretta in Serie A: 9 nella scorsa stagione, 12 complessive. In totale, 3 rigori assegnati e 37 cartellini gialli. Nessun rosso.

Il precedente con l'Udinese

Per Crezzini è un'altra tappa in un percorso di crescita che lo sta portando con sempre maggiore presenza nel massimo campionato. Il Torino non lo aveva ancora incrociato in campo, mentre l'Udinese fa parte, curiosamente, della sua storia fin dall'inizio. L'unico precedente con i bianconeri risale infatti all'11 maggio 2025, quando Crezzini arbitrò proprio a Udine la sua prima gara assoluta in Serie A. Quel giorno i padroni di casa persero contro il Monza. Lunedì 12 ottobre, il direttore di gara ritrova dunque i friulani, ma stavolta dall'altra parte del campo. E soprattutto con un debutto atteso: quello con il Toro.