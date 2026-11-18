Non è passato molto tempo dall'addio di Kristjan Asllani al Torino, eppure il suo nome potrebbe essere già finito nel dimenticatoio di molti tifosi granata. Il motivo è semplice: la parentesi sotto la Mole è stata breve e soprattutto poco incisiva. Arrivato dall'Inter con l'ambizione di trovare maggiore spazio e continuità, il centrocampista albanese non è riuscito a imporsi. Da lì è ripartito verso la Turchia, dove ha trascorso altri sei mesi in prestito al Beşiktaş, prima di fare ritorno a Milano. La nuova tappa della sua carriera, poi, è decisamente più lontana: Asllani si è trasferito all'Al-Jazira, negli Emirati Arabi.

TURIN, ITALY - DECEMBER 13: Kristjan Asllani of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and US Cremonese at Stadio Olimpico Grande Torino on December 13, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Dall'Inter all'Al-Jazira: la parabola di Asllani

Il club di Abu Dhabi lo ha prelevato in prestito oneroso per 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni legate alle presenze. A 24 anni, l'albanese si trova così a ripartire lontano dall'Europa, dopo una carriera che aveva conosciuto premesse ben diverse.

Nell'estate 2022 l'Inter aveva investito circa 17 milioni per strapparlo all'Empoli, dove aveva impressionato in Serie A per personalità e qualità nella gestione del pallone. I nerazzurri lo consideravano il possibile erede di Calhanoglu, ma il salto definitivo non è mai arrivato. In tre stagioni all'Inter ha raccolto 99 presenze e conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe, senza riuscire a diventare un titolare. Torino e Beşiktaş non sono bastati per cambiare la sua traiettoria, ad Abu Dhabi, almeno, il quadro sembra diverso. Asllani ha già collezionato 446 minuti in nove partite, trovando anche un gol: il suo impiego può ormai considerarsi stabile e l'Al-Jazira guida la classifica, con due punti di vantaggio sullo Sharjah. Dopo le difficoltà vissute in Italia e in Turchia, il centrocampista sembra aver trovato un contesto in cui ripartire.