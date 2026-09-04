E come settimana scorsa, il Torino è ancora alla ricerca dei primi punti in questa Serie A. E li cerca contro un'altra squadra che di punti ne ha zero: la Fiorentina. Abate e Grosso sono ancora senza vittorie in campionato nelle proprie prime esperienze sulle rispettive panchine e li cercheranno l'uno contro l'altro. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Sassuolo e Torino a partire dalle 18:30 di sabato, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Alla ricerca dei primissimi punti, il Torino deve aggrapparsi alle proprie certezze: e tra queste, sicuramente c'è Nikola Vlasic. In panchina dal 1' contro il Monza, in Coppa Italia, i granata hanno sentito la sua mancanza. Contro una Fiorentina forte di un mercato quasi stellare e con grande voglia di rivalsa, il croato - e capitano granata, in assenza di Zapata - dovrà caricarsi la squadra sulle spalle e condurre i granata alla prima vittoria stagionale in campionato. Il suo apporto, sia dalla trequarti che come mezz'ala offensiva, potrà essere fondamentale per alzare il baricentro del Torino, legare i reparti e arrivare, perché no, alla rifinitura dell'azione lui stesso. Per il fantacalcio è quindi, secondo Antonio Giordano di Fantacalcio.it, il giocatore a cui affidarsi tra le fila del Torino.