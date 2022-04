Empoli-Torino, la grande chance di Pellegri: Juric lo preferirà a Belotti

Il tecnico croato in conferenza stampa ha ammesso la volontà di schierare dal 1' il ragazzo genovese nel match del Castellani

E' uno Juric deciso a puntare su Pellegri quello visto e ascoltato nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Torino. Alla domanda dei giornalisti su una possibile titolarità dell'ex Genoa e Monaco al Castellani domani, ha infatti risposto con un perentorio "Sì", dimostrando tutta la sua voglia di far giocare dal 1' un ragazzo che da quando è arrivato in granata ad oggi, a causa di infortuni e di diverse scelte tecniche, ha visto il campo veramente con il contagocce (94' totali in 12 partite).

BALLOTTAGGIO - Ora però Pellegri è pronto scendere in campo dall'inizio. Già dopo il gol del momentaneo vantaggio con la Lazio, aleggiava la sensazione nel mondo granata di poterlo vedere dal 1' contro Spezia e Atalanta, o per lo meno per un grande spezzone di gara, ma così non è stato. Juric ha infatti scelto sempre Sanabria, lasciando al classe 2001 solamente 5 minuti nel match con la Dea. Anche con un certo dispiacere: "Mi dispiace per non aver dato spazio a Pelle, era carico, ma la partita mi ha portato a fare altre scelte", aveva detto il tecnico croato. Che ora, proprio per questo, vuole dare spazio a Pietro. Juric l'ha annunciato in conferenza, confermando anche che "Belotti non sarà titolare" e che "Sanabria ha fatto bene, ma arriva da un infortunio e ha già fatto due partite". Tutto è apparecchiato quindi per l'esordio da titolare di Pietro Pellegri: il ragazzo non deve sprecare l'occasione.

FUTURO - La scelta di Pietro Pellegri fa riflettere anche in ottica futuro granata. Tante sono le valutazioni da fare ancora in vista del prossimo anno, come spiegato dallo stesso Juric , ed in queste rientra ovviamente anche quella relativa all'attaccante genovese. In un ruolo in cui molto gira sulla decisione finale di Belotti, c'è abbondanza. Sanabria e lo stesso Pellegri si contendono un posto nella rosa del prossimo anno sapendo che nello schema tattico di Juric c'è posto per una sola punta centrale. Il Toro per Pellegri può esercitare il riscatto fissato a 6 milioni nella prossima estate e farlo diventare così un calciatore granata a tutti gli effetti. Sinora non ha avuto grandi chance di mettersi in mostra, anche a causa della grande concorrenza nel ruolo, ma ad Empoli ha finalmente la sua opportunità di convincere Juric e la società che può essere un attaccante valido per il presente e futuro del Toro.