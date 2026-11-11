Emirhan Ilkhan ha rilasciato dichiarazioni sui profili social della nazionale turca: "L'obiettivo è qualificarci agli Europei Under 21"
90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"
Dal ritiro della nazionale Under 21 turca, Emirhan Ilkhan ha commentato sui canali social della Turchia la prossima partita in programma e la possibilità di fare la storia per lui e i suoi compagni, centrando la qualificazione agli Europei di categoria: "E' davvero una partita importante per noi. Abbiamo la possibilità di partecipare agli Europei (la Turchia U21 è ai playoff delle qualificazioni, ndr). Possiamo vivere un momento storico per il nostro paese, per il nostro gruppo, per l'allenatore e per tutti. E noi vogliamo realizzarlo". Il classe 2004 si è poi soffermato sui suoi avversari: "La Repubblica Ceca è una squadra simile alle altre che abbiamo incontrato: fisicamente forte. Sono una buona squadra. Siamo a conoscenza di questo, dobbiamo essere pazienti: sarà una partita dura. Loro sono efficaci sui calci piazzati. Prenderemo precauzioni per queste situazione: vogliamo fare una buona prestazione". Ma l'obiettivo è chiaro: "Vogliamo fare un buon risultato già nella gara di andata per arrivare in Repubblica Ceca e passare alla storia".
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