Dal ritiro della nazionale Under 21 turca, Emirhan Ilkhan ha commentato sui canali social della Turchia la prossima partita in programma e la possibilità di fare la storia per lui e i suoi compagni, centrando la qualificazione agli Europei di categoria: "E' davvero una partita importante per noi. Abbiamo la possibilità di partecipare agli Europei (la Turchia U21 è ai playoff delle qualificazioni, ndr). Possiamo vivere un momento storico per il nostro paese, per il nostro gruppo, per l'allenatore e per tutti. E noi vogliamo realizzarlo". Il classe 2004 si è poi soffermato sui suoi avversari: "La Repubblica Ceca è una squadra simile alle altre che abbiamo incontrato: fisicamente forte. Sono una buona squadra. Siamo a conoscenza di questo, dobbiamo essere pazienti: sarà una partita dura. Loro sono efficaci sui calci piazzati. Prenderemo precauzioni per queste situazione: vogliamo fare una buona prestazione". Ma l'obiettivo è chiaro: "Vogliamo fare un buon risultato già nella gara di andata per arrivare in Repubblica Ceca e passare alla storia".