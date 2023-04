Juric non ha mai battuto Mourinho: solo un punto per il croato con il portoghese

Mourinho non ha mai perso contro il Toro e i numeri di Juric contro la Roma delineano un quadro della situazione molto complicato

Federico De Milano

Dopo un solo punto raccolto in due partite, per Ivan Juric è arrivata l'ora di tornare alla vittoria. L'intenzione del tecnico croato è proprio quella di riuscire a portare a casa i tre punti nel prossimo impegno del suo Torino. Però, i granata sabato ospiteranno la Roma di José Mourinho, un allenatore che non ha mai portato bene al tecnico granata nei suoi precedenti. Più in generale quella giallorossa è una squadra che si è sempre rivelata scomoda per il croato.

Juric soffre sempre contro la Roma: appena quattro punti in carriera contro i giallorossi — Come detto, il confronto tra Juric e Mourinho pende notevolmente dalla parte del portoghese che ha sempre guidato squadre più forti del croato e spesso ha avuto la meglio. Negli ultimi due campionati, ovvero da quando è tornato in Serie A, l'ex Inter ha sfidato tre volte Juric. Per il tecnico del Toro si contano due sconfitte (senza gol segnati), arrivate entrambe nella passata stagione, più il pareggio per 1-1 ottenuto nel girone d'andata dell'attuale torneo. Uno score misero che trova conferma anche se si osserva lo storico del croato contro la Roma. Alla guida di Genoa, Verona e Torino ha sfidato 9 volte la formazione capitolina ottenendo appena una vittoria ( per 3-0 nel settembre 2020 con il Verona) e un pareggio, sempre quello di novembre nel girone d'andata. Solamente, dunque, quattro punti per Juric in tutti i suoi precedenti contro la Roma, un bottino che sabato vorrà cercare di incrementare per avvicinarsi alle big di Serie A.

Vita facile per Mourinho contro il Toro: mai una sconfitta per il portoghese con i granata — A rendere questo quadro generale ancora per più preoccupante c'è lo storico di Mourinho contro il Torino. La squadra granata non è mai riuscita a vincere contro una formazione allenata dal portoghese. Nelle sue due avventure italiane con Inter e Roma, lo Special One ha giocato 5 volte contro il Toro raccogliendo ben 11 punti frutto di 3 vittorie e 2 pareggi. I numeri dei precedenti per questi due allenatori evidenziano un bilancio netto ma Juric ha tutte le carte in regola per poter imbrigliare il gioco di Mourinho come già fatto vedere per larghi tratti della partita dello scorso novembre. Come noto, non sarà quindi una partita semplice e tutta la squadra dovrà dare il massimo per riuscire a dare una delusione a un allenatore che non ha mai perso in casa granata.