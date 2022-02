Juventus-Torino, le probabili formazioni: Pobega si candida come trequartista

Il centrocampista classe 1999 potrebbe spostarsi dalla linea mediana a quella di trequarti per il match con la Juventus

Domani, venerdì 18 alle ore 20:45, il Torino sfiderà la Juventus cercando di invertire la rotta che si è vista negli ultimi derby anche per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Per riuscire a farcela, il tecnico granata Ivan Juric è pronto a schierare il suo consueto 3-4-2-1. La novità potrebbe essere rappresentata dalla posizione di Pobega che potrebbe agire come trequartista dopo l'infortunio di Praet. Ballottaggio aperto anche per il ruolo di centravanti con Belotti che insidia la maglia da titolare di Sanabria che è sempre partito dal primo minuto nelle ultime 11 gare di campionato.