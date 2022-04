Lazio-Torino, le probabili formazioni: ancora Ricci al posto di Mandragora

Le probabili scelte dei due allenatori di Lazio e Torino, Maurizio Sarri e Ivan Juric, per questa sfida del 33° turno

Il Torino è pronto a sfidare domani sera la Lazio di Maurizio Sarri nella 33^ giornata del campionato di Serie A. Il tecnico granata Ivan Juric ha però ancora alcuni dubbi su quale sia la miglior formazione da schierare in campo dal primo minuto in questo match. Questi riguardano soprattutto il reparto di difesa con Bremer che è l'unico certo di una maglia da titolare. A centrocampo, come già successo nell'ultima partita contro il Milan, si va verso la conferma di Ricci al posto dell'infortunato Mandragora. L'ex Udinese rientrerà la prossima settimana come affermato dallo stesso Juric oggi in conferenza.