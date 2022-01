Le pagelle di Torino-Fiorentina 4-0: granata da urlo, Bremer annulla Vlahovic

Termina Torino-Fiorentina ed è il momento delle pagelle. Una gara straordinaria quella dei granata, in vantaggio di tre gol già dopo mezzora. Nonostante le difficoltà per lo stop forzato il Toro ha saputo dominare in lungo e in largo, strappando tre punti ampiamente meritati contro una Fiorentina lanciatissima ed in fiducia.