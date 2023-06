Le pagelle di Torino-Inter 0-1: Vanja ha colpe, Sanabria stop sul più bello

Termina la Serie A 2022/2023, è il momento delle ultime pagelle stagionali. I granata si giocano il tutto per tutto ma perdono di misura contro l'Inter: decide una rete di Brozovic. Con questo risultato il Torino manca l'ottavo posto. I granata di Juric terminano a quota 53 punti con qualche rimpianto anche per la gara di quest'oggi contro un'Inter che comunque nulla ha concesso.

Per quanto riguarda i singoli, non si può dire che i granata non ci abbiano provato e le occasioni nel secondo tempo ci sono state. Tra i migliori ci sono Schuurs e Buongiorno. Dietro la lavagna Vanja, non irrepensibile sul gol di Brozovic.