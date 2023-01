Le pagelle di Torino-Verona 1-1: Miranchuk ci mette una pezza nel grigiore

Termina Torino-Verona, ed è il momento delle prime pagelle del 2023. I granata aprono l'anno nuovo con un 1-1 che non può lasciare soddisfatti nè sul piano del gioco nè ovviamente su quello del risultato. Miranchuk agguanta gli scaligeri dopo il vantaggio di Djuric, ma i granata non sono riusciti a mettere in evidenza i sedici punti di distanza in classifica non andando oltre uno sterile possesso palla.