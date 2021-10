Le probabili formazioni di Milan-Torino: Sanabria-Belotti in ballottaggio

Gli ultimi dubbi di Juric e le scelte di Pioli: ecco le probabili formazioni per il match di San Siro in programma domani sera alle 20.45

Luca Sardo

Dopo la vittoria con il Genoa per 3-2, il Torino di Ivan Juric domani sera allo stadio Giuseppe Meazza sfiderà il Milan di Pioli, ancora imbattuto in questo campionato. Ecco le indicazioni della vigilia per quanto riguarda le probabili formazioni.

QUI MILAN - Diverse le assenze tra le fila dei rossoneri che sicuramente dovranno fare a meno di Maignan, Florenzi, Messias, Rebic e Plizzari. Verso il forfait anche Brahim Diaz (ancora positivo al Covid) e Castillejo, in dubbio per un problema muscolare al flessore rimediato con il Bologna. Pioli va verso la conferma del 4-2-3-1 con Tatarusanu tra i pali: la linea a quattro dovrebbe essere composta da Romagnoli e Tomori centrali, con Calabria e Ballo-Touré sugli esterni. In mezzo al campo importante il ritorno di Kessiè che dovrebbe fare coppia con Tonali. Sulla trequarti il tridente dovrebbe essere composto da Saelemaekers, Krunic e Leao: davanti Giroud è favorito su Ibrahimovic.

QUI TORO - Juric riproporrà il classico 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Djidji a destra, Bremer al centro e a sinistra ballottaggio Rodriguez-Buongiorno, con il primo in vantaggio per una maglia da titolare dopo aver rifiatato contro il Genoa. Con Ansaldi out (QUI i dettagli), a sinistra Aina è sicuro del posto, mentre a destra Vojvoda insidia Singo: l'ivoriano però resta il favorito. Al centro, senza Mandragora, spazio nuovamente a Lukic e Pobega. Sulla trequarti dovrebbero esserci Linetty e Brekalo: ma Praet è pronto e sarà della partita almeno a gara in corso. In attacco è ballottaggio serrato tra Belotti e Sanabria: il testa a testa tra i due si è rinnovato dopo la prova contro il Genoa, che ha visto il Gallo entrare bene a gara in corso dopo che il paraguaiano aveva inciso sul match con un gol e un assist. San Siro potrebbe essere il luogo del ritorno del Gallo tra i titolari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Tourè; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.