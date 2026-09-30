La Lituania travolge l'Andorra per 3-0 e si prepara nel migliore dei modi alla prossima gara di Nations League. Edgaras Jankauskas ha sfruttato l’amichevole per cambiare diversi uomini rispetto agli incontri precedenti e la risposta della squadra è stata netta: gara controllata dall’inizio alla fine e tre gol messi a segno.

Il risultato si sblocca al 21’, quando Manfredas Ruzgis trasforma il calcio di rigore che porta avanti i padroni di casa. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Faustas Steponavicius, mentre a pochi secondi dal fischio finale Armandas Kučys mette il punto esclamativo sul 3-0. Jankauskas ha così potuto concedere riposo a diversi giocatori maggiormente impiegati nelle gare ufficiali. Tra questi c’è Gvidas Gineitis, che dopo essere stato tra i protagonisti degli ultimi appuntamenti con la Nazionale questa volta resta in panchina per tutta la gara amichevole. Il centrocampista del Torino può quindi recuperare energie in vista della prossima gara, la Lituania tornerà infatti in campo domenica 4 ottobre contro l’Azerbaigian, nella sfida di ritorno dopo l’1-1 dell’andata. Il risultato aveva lasciato più di qualche rimpianto alla squadra di Jankauskas: Gineitis punta ora a tornare protagonista nella gara.