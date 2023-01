Juric pre Fiorentina-Torino: “Con la società bel confronto, ora vedremo i fatti”

Le parole del tecnico alla vigilia dell'ultima gara del girone di andata di Serie A 2022/2023

E' la vigilia di Fiorentina-Torino. Ivan Juric è atteso a breve per la conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Torino. Il via previsto alle 14.

Juric, la conferenza alla vigilia di Fiorentina-Torino — 13.55 - Il tecnico Ivan Juric è in arrivo nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

14.05 - La conferenza stampa inizierà in ritardo, per le 14.15

14.14 - Via alla conferenza, Juric è arrivato.

Che avversario è la Fiorentina? Come arrivate a questa partita?

“Loro sono una grandissima squadra con venti giocatori di grande livello. Hanno pagato l’inizio stagione in cui giocavano ogni tre giorni per le coppe europee, ma parliamo di una grandissima squadra con un grandissimo allenatore, che mi piace tanto”.

Schuurs sarà disponibile?

“Domani proveremo a portarlo almeno in panchina, ma sicuramente non gioca dall’inizio. Lukic dovrebbe già tornare per l’Empoli, la stessa cosa per Aina. Pellegri si sta avvicinando al recupero, Lazaro ha il contratto più lungo”.

Ieri c’è stato un confronto con la società…

“E’ stato bello confrontarsi per fare il punto sul lavoro fatto in un anno e mezzo. Abbiamo risanato i conti del club, abbassando il monte ingaggi, vedendo Bremer che ci ha fruttato tanti soldi, ringiovanendo la rosa. La società ora può guardare la futuro con occhi diversi rispetto a un anno fa. Ci siamo confrontati, ho detto quali sono le mie idee su tutte le cose su cui si può fare meglio. Il rinnovo? Non è quello il discorso. Questa è una cosa che ci può essere o meno ma non è una priorità fare un contratto lungo per avere soldi in più. L’obiettivo deve essere principalmente sportivo. Abbiamo parlato al 95% di calcio e di come sviluppare la società. Io sono molto contento anche per il fatto che il settore giovanile sta alzando il livello. Ci sono molti più giocatori della Primavera interessanti rispetto a un anno fa, e le infrastrutture sono migliorate. Ci sono tante cose di cui essere soddisfatti, ma ora ci sono decisioni da prendere circa la strada che dovrà prendere il Torino”.

E il futuro con i suoi occhi come è?

“Io ho un contratto ancora lungo. Abbiamo ancora voglia di fare bene in campionato. E poi c’è il grande obiettivo di arrivare in semifinale in Coppa Italia per la prima volta dopo tantissimo tempo. La solidità finanziaria di un club è la prima cosa, ora dobbiamo fare sei mesi alla grande a livello calcistico, il resto poi lo vedremo”.

Si parla tanto di Ilic. Con lui ci sarebbe il salto di qualità?

“E’ un giocatore del Verona, è giusto non parlarne. Ti fermo, non parliamo di giocatori degli altri, sarebbe una cosa di poco rispetto”.

I conti sono stati rimessi a posto, ora con il ricavato della cessione di Bremer si potrà rinforzare la squadra secondo le sue idee?

“Quello che mi è stato detto è che la situazione finanzaria è cambiata radicalmente da un anno e mezzo. La situazione era drammatica a livello economico. Ora la società prenderà una decisione su che strada prendere. Ci sono tanti problemi ma li possiamo affrontare bene. Ora vediamo cosa decidono il presidente e Davide; ci sono tanti contratti in scadenza tra 2023 e 2024. La loro idea sul futuro si vedrà, magari già nei prossimi giorni”.

Lei rimarrà per la sua terza stagione?

“E’ ancora tanto lontana. Noi siamo a un punto dove ci conosciamo un po’ meglio, io sono consapevole di tutto, loro sanno come sono io. Possiamo affrontare le cose tranquillamente. Io vorrei anzitutto che domani la squadra, anche se abbiamo tantissime assenze, e assenze importanti, facesse una grande prestazione. Per poi affrontare Empoli e di nuovo la Fiorentina”.

In settimana è uscito il Napoli dalla Coppa. Che obiettivo è per voi?

“Un obiettivo importante. Ora dobbiamo pensare alla partita di domani, però la Coppa è evidentemente un obiettivo molto importante per il Torino”.

Hanno recuperato i giocatori? Cambierà qualcosa nell’undici?

“Ora è difficile fare tanti cambiamenti. I ragazzi hanno recuperato. Con lo Spezia la situazione era sotto l’occhio di tutti. Abbiamo fatto la partita per i primi venti minuti, ma si vedeva, anche nel secondo tempo, una chiara stanchezza mentale, perché abbiamo concesso contropiedi che di solito non concediamo, noi siamo stabili su questo. La partita poteva anche finire diversamente. Comprensibile quello che è successo. Penso che abbiamo recuperato le energie. Ora mi auguro che domani possiamo fare una grande partita”.

Affrontare sempre la Fiorentina dieci giorni prima della Coppa ha una importanza?

“In generale ho visto belle cose e crescita nelle partite fin qui, tranne che contro lo Spezia, il che era comprensibile in un certo senso. Ora siamo concentrati su domani. Pensiamo tutti solo ed esclusivamente alla partita di domani. Poi per l’Empoli potremo fare dei ragionamenti diversi sul come affrontare al meglio le due partite”.

Con la società siete sulla stessa lunghezza d'onda?

"Lo vedremo adesso e nei prossimi mesi, sia sul piano del mercato, che sui rinnovi, specie quelli in scadenza 2024. Il presidente mi sembra abbia voglia di crescere, di cercare di fare di più e migliorare. Poi in concreto bisogna vedere. La situazione, guardando prestiti, scadenze 2023 e 2024, è difficile e grave. Dipende ora come la si vuole affrontare".

Domani ci può essere spazio per Adopo?

“Ho fiducia in lui. Come staff siamo stati gli unici ad avere davvero fiducia in lui rispetto ad altri. Sono rimasto contento di lui in occasioni come a Monza e a San Siro. So quello che mi può dare. Conto su di lui come parte della rosa e quando penso che possa dare un contributo giocherà”.

Qualche giocatore del Torino ha chiesto di essere ceduto?

"Concretamente solo Berisha. Per il resto siamo giusti giusti. Abbiamo questa situazione dove lui vuole andare a giocare, per il resto vedremo".

E' ottimista sul fatto che la società voglia assecondarla sul mercato?

"Non mi sbilancio. Il confronto è stato positivo e molto franco. Bello confrontarsi, bello e utile sia per me che per Davide che per il presidente".

Le sue esigenze sono un centrocampista e un attaccante?

"Non vogliamo stravolgere la squadra perchè a gennaio è rischioso. In certi ruoli avremmo potuto intervenire per infortuni, non lo abbiamo fatto. Per ora quello che sento è che le esigenze siano quelle".

Senza Lukic come cambia la squadra?

“Sasa ha caratteristiche uniche. E’ completo ma ha anche inserimenti. Le altre squadre danno molta attenzione a come fermarlo, perché sa fare la differenza”.

Se partirà Berisha, lo sostituirete con un altro portiere?

“Non abbiamo preso ancora una decisione in merito, vediamo se parte. In ogni caso abbiamo fiducia in Gemello”.

14.34 - Termina qui la conferenza stampa.