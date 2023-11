Juric pre Torino-Sassuolo: “Dubbi Pellegri e Zapata, senza di loro si cambia”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della partita contro il Sassuolo

Come stanno i giocatori dopo il dispendio fisico di giovedì?

“Qualcuno ha recuperato bene, altri di meno. Domani mattina abbiamo una rifinitura e mi chiarirò le idee sulle scelte”.

Che partita si aspetta?

“Il Sassuolo è squadra di qualità, con tre attaccanti di grande valore, ma anche dietro e a centrocampo sono solidi”.

Punto sugli infortunati?

“Pellegri ha sentito male a una cicatrice vecchia, ha fatto differenziato, domani vedremo se può giocare. Djidji sta procedendo con il recupero, così Soppy, su Schuurs non c’è bisogno di dire nulla”.

Come sta Zapata?

“Devo vedere ancora domani se schierarlo dall’inizio o no. Bisogna capire se ha recuperato bene e devo parlare con lui per capire il suo stato di forma”.

Se mancano Zapata e Pellegri verrà accantonato il 3-5-2?

“Sì, si potrebbe cambiare, abbiamo scelto questa strada, mi piace, abbiamo creato ma costringere altri giocatori a giocare di punta non sarebbe ottimale. Se mancano loro due proveremo altre soluzioni”.

Si potrà rivedere Vojvoda braccetto di destra?

“Lui è uno di quelli che ha fatto 120’ e bisogna vedere. Loro hanno un tridente forte, con capacità di tiro e velocità, cercheremo di scegliere giocatori dinamici in grado di contrastarli bene”.

Come braccetto di destra meglio Vojvoda o Tameze?

“Tutti e due hanno fatto bene in quel ruolo; Tameze pure al centro della difesa contro l’Inter. Devo valutare come i 120 minuti di giovedì hanno influito, ma questi due sono riusciti a giocare in quella posizione”.

Dipende anche dall’avversario scegliere uno o l’altro?

“Penso che le loro caratteristiche sono simili, specie sul piano della velocità, rispetto a Zima”.

Sassuolo e Monza indirizzeranno la stagione?

“Sì. Abbiamo avuto un calendario molto difficile, ora arriviamo dalla vittoria di Lecce in campionato. Abbiamo due partite contro squadre del nostro livello. Cercheremo di fare buone partite e punti”.

Proviamo a cercare qualcosa di positivo…

“Io vedo tante cose positive e poche negative!”

Gineitis ha giocato bene, domani è utilizzabile o anche lui è stanco?

“E’ un ragazzo che lavora forte, che sin dalle prime presenze ci ha fatto capire di che stampo è. Ultimamente ha fatto molto bene. Bisogna rendersi conto di quale dispendio ha avuto, soprattutto mentale, e non metterlo in difficoltà. L’altro giorno ha fatto non so quanti chilometri, ma già oggi lo abbiamo visto bene. Siamo molto contenti di lui e del fatto che un altro elemento del settore giovanile stia giocando”.

Tutto il gruppo sta cercando di compattarsi?

“Già da un po’ vedo cose positive. Ho visto una bella partita anche contro il Frosinone; si è creato tanto e concesso poco. Poi ci sono le partite in cui gli episodi girano male, ma già da un po’ sono soddisfatto. In certi momenti mi sono rammaricato, ma non è più così. Vedo partecipazione e tanta voglia di migliorarsi. Stiamo facendo allenamenti intensi e giusti e sono soddisfatto di questo. Faccio allenamenti giusti e i ragazzi rispondono bene. Non sprechiamo tempo sulle stronzate ma sulle cose importanti sul piano tattico che servono per fare bene in partita”.

Quale è l’aspetto che le fa avere fiducia?

“Io mi baso sempre sugli allenamenti, ho fatto per tutta la vita così. Quando vedo la squadra allenarsi in un certo modo penso che, anche se gli episodi possono girare male, la squadra è quella giusta. Vedo gente giusta. Sono convinto che la squadra farà bene. Penso che dall’Inter in poi abbiamo preso la strada giusta al di là dei risultati. A Lecce abbiamo fatto bene e secondo me pure col Frosinone, ma è andata male. Quindi dobbiamo avere la forza di portare gli episodi dalla nostra parte. Soprattutto gli attaccanti devono entrare in forma; ci sono state tante situazioni in cui si può alzare il livello”.

E’ arrivato il momento di Ilic?

“Per i ragazzi è normale avere alti e bassi. Speriamo che Ivan recuperi la forma migliore. Da un po’ di tempo a questa parte non posso rimproverargli nulla sul piano dell’atteggiamento”.

Per Vlasic il ruolo di mezzala può esser adatto?

“Abbiamo fatto la scelta del 3-5-2 perché abbiamo dei centrocampisti buoni che possiamo intercambiare. Niksi è splendido a livello di lavoro, ma ci sono momenti in cui le cose non vanno bene. Siamo tutti convinti che si sbloccherà, già l’altro giorno ha sfiorato il gol, pensiamo che possa diventare devastante come prima. La posizione di mezzala offensiva, che può attaccare ma non è già in attacco, lo può aiutare”.

Vlasic come lo hai visto in questi giorni? Possibile vederlo in campo domani?

“Sì, è una delle opzioni, come lavoro è impeccabile, c’è poco da dire. E’ uno che lavora tanto. Si deve liberare, ha una grande voglia di dimostrare che talvolta ti frena e ti fare scelte sbagliate. Deve rilassarsi in un certo senso, siamo tutti convinti che farà bene. Quando accadrà non lo sappiamo, ma crediamo tutti in lui”.

Bellanova è una vostra certezza?

“Siamo molto contenti del livello che sta facendo vedere. Con il lavoro sta lavorando sui suoi difetti eliminando quelle cose che non gli hanno permesso di rimanere all’Inter”.

Abbiamo visto Ilic entrare a gara in corso, Radonjic non gioca dal match contro il Verona. In qualche modo verrà recuperato?

“Vedremo…”

Il 3-5-2 sfavorisce Radonjic?

“Non possiamo emettere sentenze perché se mancano sia Zapata sia Pellegri dobbiamo provare qualcos’altro, ma se è possibile continueremo con questo modulo e di conseguenza per lui non è la stessa cosa. Lo puoi mettere seconda punta, ma sapendo che lui ama stare in zone di campo diverse rispetto a Sanabria e quindi determinate cose cambiano”.

Radonjic, quindi, può essere recuperato?

"Tutti i giocatori del Torino sono utilizzabili".

