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Due scontri diretti per il secondo posto nel gruppo E

La Guinea Equatoriale arriva alla sosta per le nazionali di novembre da terza in classifica, in virtù di una differenza reti inferiore rispetto a quella dello Zimbabwe, appaiato a 3 punti. Ma ora in quattro giorni saranno proprio i guerrieri i prossimi avversari della squadra di Saul Coco per ben due volte. Domani sarà la nazionale equatoguineana a giocare in casa, mentre lunedì andrà in trasferta. La Guinea Equatoriale è reduce dalla vittoria tra le mura amiche per 1-0 sulla Sierra Leone e dalla sconfitta in trasferta per 2-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, nelle due gare disputate nella maxi pausa a cavallo tra settembre e ottobre. Dall'altra parte invece lo Zimbabwe giunge alla sfida con lo stesso score, in virtù del successo esterno per 3-2 sulla Sierra Leone e della sconfitta casalinga contro la capolista per 1-2. Si preannuncia quindi una partita equilibrata in cui la posta in palio sarà alta.

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