Monza-Torino 1-1: i granata fanno e disfano, rimandato il balzo in classifica

Il Toro non riesce a ingranare la terza, nonostante una prestazione per larghi tratti molto positiva. A Monza finisce 1-1: a Ilic risponde Colpani, che approfitta di un peccato di gioventù di Gineitis per strappare il gol del pari. I granata tornano dunque a casa con un punto che sta stretto e recriminano per un gol di Rodriguez prima convalidato e poi annullato da Doveri. Nel finale contatto sospetto in area monzese su Lazaro ad accrescere il rammarico. Juric non gioisce per il risultato ma può essere soddisfatto per la prestazione: i suoi uomini hanno dominato per larghi tratti contro una squadra in salute ma hanno faticato a concretizzare. Rimandato dunque l'aggancio alle parti alte della classifica: i granata salgono a quota 16, portandosi al momento a una lunghezza dal settimo posto in attesa delle gare della domenica.

Le scelte: Rodriguez c'è, solo due cambi rispetto al Sassuolo — Juric recupera Rodriguez: gli esami hanno escluso lesioni per lo svizzero, che stringe i denti ed è regolarmente in campo dal 1' a completare il terzetto difensivo con Tameze e Buongiorno. Sugli esterni la novità è Lazaro, che rileva Vojvoda sulla corsia di sinistra; sul versante opposto confermato Bellanova. Linetty sempre in cabina di regia nel 3-5-2: ai suoi fianchi ci sono Vlasic e Ilic, in avanti spazio alla coppia Sanabria-Zapata. Palladino risponde invece con il classico 3-4-2-1: D'Ambrosio braccetto nella difesa a tre, in avanti ci sono Colpani e Pessina a supporto di Colombo.

Il primo tempo: buon Toro, gol annullato a Rodriguez — Avvio vivace del Toro, che in avvio gestisce il pallino del gioco contro un Monza che appare dimesso e non imperforabile. Ci prova Zapata, tiro da fuori parato. A intervallare il predominio territoriale granata ci prova Colpani, che non va lontano dal palo con un diagonale mancino. Al quarto d'ora ha un buon pallone Sanabria, ma il suo destro dal limite è troppo centrale e trova la respinta di Di Gregorio. Al 24' il Toro trova il vantaggio con Rodriguez ma Doveri, dopo aver convalidato la rete in un primissimo momento, ci ripensa e annulla per un fallo in attacco di Zapata su Caldirola, lasciando non pochi dubbi. Al 33' Juric è costretto a fare i conti con l'ennesimo infortunio e a rinunciare a Linetty per un fastidio all'adduttore della coscia destra: al suo posto entra Gineitis in mezzo al campo. Al 36' sono ancora i granata a rendersi pericolosi, con Zapata che non inquadra lo specchio di testa su cross di Ilic. A evitare la beffa in chiusura di primo tempo ci pensa Vanja, che in due tempi mura su Gagliardini, troppo libero di colpire di testa dopo un inserimento in area di rigore.

Il secondo tempo: subito Ilic, ingenuità Gineitis — In avvio di ripresa il copione non cambia e al 54' Ilic trova il meritato gol del vantaggio granata. Gran lavoro di Zapata, che si sposta a sinistra, protegge palla, si gira e serve un rigore in movimento che il serbo di prima intenzione non sbaglia con il mancino. La risposta del Monza è immediata, ma Milinkovic-Savic è reattivo su un sinistro a giro di Colpani da posizione ravvicinata. Palladino prova a dare la scossa ai suoi con un doppio cambio: Mota e Birindelli rilevano rispettivamente Bondo e Ciurria. Tolta una fiammata sporadica del Monza, il Torino sembra poter controllare la partita ma poi accade il fattaccio; al 64' su uno spiovente lungo un'ingenuità di Gineitis spiana la strada a Colpani, che si invola davanti a Vanja e trova l'1-1. Un tocco di testa troppo leggero quello del lituano che, da ultimo uomo, serve di fatto un assist per il trequartista del Monza. Un minuto più tardi arriva anche il giallo per Gineitis, che interviene duramente proprio su Colpani scaricando così la sua frustrazione. Juric inserisce quindi Zima al posto di Rodriguez, con Buongiorno che si sposta a fare il braccetto di sinistra. La partita, dopo il pari, attraversa una fase di stanca in cui entrambe le squadre accusano la stanchezza e preferiscono stare accorte, ma all'80' i granata sfiorano il vantaggio con Ilic: sinistro dal limite parato da Di Gregorio, Sanabria si avventa sul tap-in ma non inquadra da posizione defilata. Quindi è Zapata a provarci, senza inquadrare lo specchio. Juric si gioca gli ultimi cambi all'86': fuori Sanabria e Tameze per Radonjic e Vojvoda. Scattano quindi quattro minuti di recupero ed è subito decisivo Vanja con i piedi su Carboni, dopo un pallone perso con troppa leggerezza da Zima. Al 93' recriminano i granata per un pestone in area su Lazaro, che si ferma ma non cade: per Doveri non c'è rigore. Juric va in campo per protestare e prende un giallo per proteste. È l'ultima occasione, termina 1-1: un pareggio che sta stretto ai granata che hanno disfatto da soli quanto prodotto.

