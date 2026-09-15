Due partite perse, tre punti a Firenze, poi la sconfitta interna contro la Roma. È questo il bilancio del Torino di Ignazio Abate dopo le prime quattro partite di campionato: una squadra ancora alla ricerca di continuità. Gaby Mudingayi, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato del percorso dei granata soffermandosi sulla qualità degli acquisti e sulle ambizioni che, a suo giudizio, dovrebbero accompagnare il percorso del club. La partenza resta complicata, ma per l’ex centrocampista il successo ottenuto contro la Fiorentina aveva già dato un segnale sulle possibilità della squadra.

Mudingayi invita quindi il Toro a puntare più in alto rispetto alla semplice lotta per la permanenza in Serie A: “I giocatori che sono arrivati a Torino sono bravi. Credo che la vittoria di settimana scorsa abbia dimostrato che la squadra granata può fare un buon campionato. Io penso che questa sia una società molto molto importante, dovrebbe pensare sempre a qualcosa di più di una semplice salvezza tranquilla”.