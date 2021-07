Ola Aina, ci sei? L’esterno piace a Juric ma deve dimostrare di volere il Torino

L’esterno nigeriano in conferenza è stato nominato dal tecnico granata tra i giocatori che gli torneranno utili in questa stagione: ora dovrà dimostrare la sua voglia di rimanere a Torino

Ola Aina ora si gioca il suo futuro con il Torino. L’esterno nigeriano ha giocato in prestito al Fulham la scorsa stagione e - non essendo stato riscatto dal club londinese retrocesso in Championship - ora è tornato a Torino per rimettersi a disposizione del club granata, cui è legato da un contratto sino al 2023. Nel gruppo che oggi sale in Val Gardena per il ritiro di Santa Cristina, Ola sarà tra gli osservati speciali da Ivan Juric.

MOTIVAZIONI - “Per me tornare soprattutto a Londra è stato davvero un bene. Ho buoni amici qui vicino, la mia famiglia, che mi aiuta molto fuori dal campo”: queste sono state le parole dette da Aina in un’intervista rilasciata a The Nation (QUI l'intervista completa) in cui raccontava l’esperienza con il Fulham. Aina poi ha proseguito: "Ho amato la sfida, lo staff tecnico, i miei compagni di squadra e ho amato anche il club. Ho adorato questo club, è un club molto bello. Il Fulham è diventato una parte di me”. Se è comprensibile che Aina abbia instaurato un legame forte con il club della sua città, ora è da verificare che possa riuscire a trovare le giuste motivazioni per rimanere. Così fosse, il Torino sulla corsia di sinistra potrebbe non dover intervenire sul mercato considerata la copertura in quel ruolo fornita sia dal nigeriano che da Cristian Ansaldi, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2022. Questi giorni di ritiro serviranno a capire se e quanto Aina sia pronto a rimettersi in discussione col Torino: sarà una delle tante questioni da risolvere in casa granata in queste prime due settimane di ritiro in Val Gardena.