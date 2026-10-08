La Cassazione chiude il contenzioso tra la Roma e Gianluca Petrachi. Come riportato da Il Tempo, la Suprema Corte ha reso definitivo il licenziamento dell’allora direttore sportivo, sollevato dall’incarico nel luglio 2020 dopo una sola stagione nella Capitale.

La rottura e il licenziamento

Petrachi era arrivato alla Roma nell’estate 2019 con un contratto triennale fino al giugno 2022 e una retribuzione fissa di 1,2 milioni di euro a stagione. Alla base della decisione della società ci fu un. Nel testoe scrisse d. Le parole furono ritenute lesive e portarono alla rottura definitiva del rapporto. La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo il contenuto del messaggio caratterizzato da “” e da accuse riferite a presunti gravi reati commessi dall’intera dirigenza. Si chiude così, dopo oltre sei anni, la vicenda giudiziaria tra Petrachi e la Roma.