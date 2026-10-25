Le qualità di un allenatore spesso si valutano in riferimento alla capacità di adattare le disposizioni in campo in base al materiale umano a disposizione, giocatore per ruolo. Meglio ancora è quando lo fa tenendo conto di tutto il materiale umano intorno. Così è successo ad Abate: "In questo momento Belghali e Vlasic a destra formano una bella coppia", ha commentato nel postpartita. Non passi in sordina, però, anche quello che si sta costruendo a sinistra.

Comuzzo, la sua importanza nella corsia mancina

La precisione di un vent'enne: dove limare

La scelta di Abate di variare il modulo e la disposizione iniziale in un modulo cangiante, dal 3-5-2 al 4-4-2 in base alle fasi del match, è stato fondamentale per la creazione dell'identità del suo Torino. Dall'altra parte, in questo è stato fondamentale adattare i movimenti ai giocatori. Sulla sinistra, appare abbastanza chiaro come, che in questo mix trova le proprie migliori qualità. Con un Cacciamani imprescindibile ma anche in grande crescita, e di conseguenza con molti dettagli da migliorare, soprattutto in fase difensiva, le opzioni di Abate sono dovute andare anche nella direzione di dare copertura alle salite del classe 2007.Quel che il classe 2005, al Torino in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, deve migliorare è la concentrazione decisionale in alcuni frangenti. Nelle ultime tre partite,. Non si possono però sottovalutare la marcatura sbagliata sulla rete di Ekkelenkamp o il retropassaggio filtrante per il gol di Varela. "Quest’anno ha l’opportunità di rifarsi dalla scorsa stagione, non deve perdersela. Un errore come quello su Varela è gravissimo in Serie A. A Comuzzo è andata bene che non ha condizionato la gara",. L'impressione è che con il tempo Comuzzo riuscirà a limare queste disattenzioni, lasciando soltanto la parte solida delle proprie caratteristiche. O, quantomeno, questa è la speranza di Abate. E di Cacciamani...