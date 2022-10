Il Torino vuol scoprire Karamoh: contro il Cittadella vede l’esordio da titolare

Karamoh colleziona minuti nelle gambe e fiducia da parte di Juric: il Cittadella può essere un'occasione per la prima volta da titolare

Primo derby della Mole per Yann Karamoh che, dopo Empoli e Napoli, colleziona altri minuti nelle gambe e più fiducia da parte di Ivan Juric. Dopo essere arrivato durante l'ultimo giorno di mercato estivo, infatti, il giocatore di nazionalità francese non si era dimostrato ancora pronto per disputare fin da subito i suoi primi minuti sul terreno da gioco, situazione che sembra essere ormai risolta dopo le prestazioni di Karamoh contro Empoli e Juventus.