Torino, cinque allenamenti e poi riposo: il ritmo di lavoro dello staff di Juric

L'allenatore croato e il suo staff pongono massima attenzione alla gestione fisica anche per scongiurare il rischio infortuni

Cinque allenamenti e un riposo. Un ritmo cadenzato come un metronomo quello del ritiro del Torino a Santa Cristina, che non smette mai di scandire lo stesso tempo. Due giorni di doppie sedute tra campo e palestra, il terzo giorno lavoro fisico e piscina al mattino, poi il pomeriggio libero per scaricare, proprio come in questo giovedì 22 luglio. Un modo giusto per dosare al meglio le energie dei giocatori, che devono poter lavorare con la maggior lucidità possibile. Ma soprattutto è un'attenzione necessaria per poter scongiurare il rischio infortuni.