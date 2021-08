Domenica sera alle 21, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il nuovo Toro di Juric fa il suo esordio stagionale nel match con la Cremonese, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Sarà l'occasione per vedere finalmente all'opera i granata in un incontro ufficiale e per fare le prime valutazioni sul 3-4-2-1 del tecnico croato, il quale però, a livello di 11 titolare, deve sciogliere alcuni dubbi.