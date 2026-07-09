Il Toro ha definito anche il nuovo staff medico per la stagione 2026-27 con un comunicato ufficiale: i dettagli

Piero Coletta
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Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione del Torino, che prenderà ufficialmente il via con la ripresa degli allenamenti. presso il Filadelfia. In vista dell'inizio del lavoro agli ordini di Ignazio Abate, il club granata ha reso nota anche la composizione dello staff che seguirà come un'ombra la squadra in vista della prossima stagione. Dopo l'addio di Paolo Solustri, ecco la nuova composizione dello staff.

Il comunicato del club

Bologna U19 v AC Milan U19 - Primavera 1
BOLOGNA, ITALY - MAY 01: Ignazio Abate head coach of AC Milan during the Primavera 1 match between Bologna U19 and AC Milan U19 on May 01, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)
ignazio abate

Il Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff tecnico del Torino Football Club per la stagione 2026-2027:

Allenatore: Ignazio Abate

Allenatore in seconda: Gabriel Raimondi

Collaboratore Tecnico: Lucas Biglia

Collaboratore Tecnico: Luigi Agnelli

Match Analyst: Dario Cucinotta

Preparatore Atletico: Alessandro Micheli Preparatore Atletico: Rocco Perrotta

Preparatore Atletico: Enrico Busolin

Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno

Preparatore dei Portieri: Stefano Del Corno

La Società desidera ringraziare e salutare il preparatore atletico Paolo Solustri, che si congeda dal Toro dopo 18 anni, per l’ottimo lavoro svolto dapprima nel Settore giovanile e poi, dal 2012, in prima squadra.

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