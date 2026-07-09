Il Toro ha definito anche il nuovo staff medico per la stagione 2026-27 con un comunicato ufficiale: i dettagli
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Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione del Torino, che prenderà ufficialmente il via con la ripresa degli allenamenti. presso il Filadelfia. In vista dell'inizio del lavoro agli ordini di Ignazio Abate, il club granata ha reso nota anche la composizione dello staff che seguirà come un'ombra la squadra in vista della prossima stagione. Dopo l'addio di Paolo Solustri, ecco la nuova composizione dello staff.
Il comunicato del club
Il Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff tecnico del Torino Football Club per la stagione 2026-2027:
Allenatore: Ignazio Abate
Allenatore in seconda: Gabriel Raimondi
Collaboratore Tecnico: Lucas Biglia
Collaboratore Tecnico: Luigi Agnelli
Match Analyst: Dario Cucinotta
Preparatore Atletico: Alessandro Micheli Preparatore Atletico: Rocco Perrotta
Preparatore Atletico: Enrico Busolin
Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno
Preparatore dei Portieri: Stefano Del Corno
La Società desidera ringraziare e salutare il preparatore atletico Paolo Solustri, che si congeda dal Toro dopo 18 anni, per l’ottimo lavoro svolto dapprima nel Settore giovanile e poi, dal 2012, in prima squadra.
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