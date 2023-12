Torino-Empoli 1-0: basta un gol di Zapata per tre punti pesanti

Triplice fischio al Grande Torino

Irene Nicola Redattore

Il Torino supera l'Empoli di misura e torna ai tre punti. Al "Grande Torino" hanno la meglio i granata per 1-0 grazie all'incornata di Zapata al 26'. Una vittoria sporca per la squadra di Juric al termine di una gara poco spettacolare che ha visto i granata avere la meglio negli episodi chiave. Questo successo rappresenta anche un rilancio in classifica per il Torino, che tra sette giorni ospiterà l'Udinese e avrà un'altra occasione per guadagnare ancora terreno.

Le scelte: Linetty torna titolare — Per la sfida all'Empoli, Ivan Juric conferma gran parte della formazione titolare tipo. Il reparto arretrato non subisce variazioni. Vanja in porta; Tameze e Rodriguez braccetti, Buongiorno centrale. A centrocampo Ilic fa coppia con Linetty, tornato dalla squalifica contro il Frosinone e preferito a Ricci. Sulle corsie esterne confermato Vojvoda a sinistra, sulla destra sempre Bellanova. Vlasic agisce in posizione più avanzata dietro alle punte Sanabria e Zapata.

Il primo tempo: Zapata di testa manda avanti il Toro — Il Torino parte subito in attacco. Il primo squillo arriva al 3' sugli sviluppi di corner, Zapata di testa viene murato; la palla resta nell'area dell'Empoli, Buongiorno a rimorchio calcia alto sopra la traversa. Poco dopo granata ancora a un passo dal gol: Linetty pesca con un filtrante per vie centrali Zapata, che si invola e crossa in mezzo per Sanabria, Berisha in qualche modo recupera. Al 10' Sanabria si inventa una rete splendida in rovesciata, su assist di Vlasic. L'attaccante non fa nemmeno in tempo ad esultare, perché Vlasic era in fuorigioco e il gol viene subito annullato. Il Toro continua a insistere, l'Empoli arranca. E al 26' arriva un meritato vantaggio, in un momento in cui i ritmi erano un po' calati. Bravo Sanabria a girarsi bene sulla trequarti, apertura per Bellanova che arriva a fondocampo e crossa in mezzo per l'incornata di Zapata. Subito dopo sfiorato il doppio vantaggio. Ilic recupera palla a centrocampo e apre per Vojvoda, che cerca di nuovo il serbo, murato da distanza ravvicinata, poi Sanabria da terra prova a indirizzare il pallone ma interviene Berisha. Al 29', alla prima vera incursione, l'Empoli gonfia la rete con Ebuehi. Rodriguez svirgola in area, la palla finisce sui piedi di Ebuehi che supera Vanja, uscito a vuoto. Il portiere granata lamenta un fallo di Ebuehi al momento dell'uscita dai pali, ma non c'è. Dopo un lungo check comunque il gol viene annullato perché Ebuehi parte in offside millimetrico rispetto a Tameze. Al 44' Cacace infila Vanja di testa, ma è posizione di fuorigioco e quindi si resta sull'1-0 Torino, parziale con cui si chiude il primo tempo dopo quattro minuti di recupero.

Il secondo tempo: Cancellieri sfiora il pari, i tre punti vanno al Toro — Alla ripresa subito un'incursione di Zapata, che tiene vivo un pallone sulla trequarti e lancia Sanabria, recuperato in area sul più bello. La risposta dell'Empoli passa dai piedi di Cambiaghi, tiro dalla distanza a spegnersi sull'esterno della rete. Tolto il primo squillo, il Toro allenta notevolmente la pressione e si fa impalpabile. Ne approfitta l'Empoli, che al 62' va a un passo dal pari: Tameze si fa ingannare da Cancellieri, che poi si lancia nell'uno contro uno con Vanja, questa volta attento in uscita con un intervento pulito sul pallone in area. Juric interviene allora dalla panchina al 65' con i primi due cambi: fuori Tameze, dentro Djidji; out anche Vojvoda, entra Lazaro. Cancellieri è l'uomo più pericoloso dell'Empoli e con un'altra ripartenza costringe Bellanova a spendere un giallo tattico al 71'. Punizione dal limite per la squadra di Andreazzoli, non sfruttata da Fazzini. Nel finale l'Empoli si dispone con un assetto maggiormente offensivo, facendo entrare anche Baldanzi. Il Torino si fa vedere solo con un paio di incursioni a cercare Sanabria di testa, in ritardo sullo stacco, per il resto crea poco. Al 79' secondo giallo tra le fila granata, sventolato all'indirizzo di Buongiorno e sei minuti dopo arriva anche l'ammonizione a Vlasic per proteste dopo un fallo sulla trequarti non concesso dall'arbitro. Nel finale Juric cambia anche la corsia destra: scende in campo Soppy al posto di Bellanova. Gli animi negli ultimi minuti si fanno più tesi e il gioco diventa molto frazionato, anche nei minuti di recupero in cui entra Pellegri per Zapata. Il risultato però non cambia: 1-0 Torino, decide Zapata.

