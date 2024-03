Torino, Gineitis nuovo uomo dei corner? A Napoli quattro occasioni create

Abile da corner, giovane e intelligente in campo. Gineitis sta conquistando Juric

Alberto Girardi 11 marzo - 15:00

Si può dire che il rinnovo di Gvidas Gineitis col Torino sia stato meritato e rappresenti una mossa fatta con i tempi giusti da parte del club granata, che si tutela blindando in anticipo un giocatore con prospettive davvero interessanti. Pian piano sta diventando una certezza per la mediana del Torino, che dopo l'infortunio di Ilic e i problemi fisici di Tameze si trova in una situazione precaria e con pochi uomini a disposizione. Con il Napoli l'ulteriore assenza di Ricci per squalifica ha costretto Juric a giocare con Linetty e Gineitis, gli unici due interpreti disponibili in quella zona di campo. Contro i partenopei dunque, abbiamo potuto osservare ancora meglio il giovane centrocampista lituano.

La gara di Gineitis contro il Napoli: il numero 66 è forte nei calci piazzati — Nonostante qualche piccola insicurezza in alcune occasioni, la gara di Gineitis contro il Napoli è stata positiva. Il 2004 sta iniziando a conoscere bene la Serie A e sta acquisendo fiducia e coraggio. Dotato di un gran piede sinistro e di una buona visione di gioco, il lituano si candida per sostituire l'infortunato Ilic da qui sino al rientro del serbo. E a Napoli la nota più positiva della gara del giovane centrocampista ha riguardato i calci piazzati. Il numero 66 si è dimostrato molto abile da corner e venerdì sera ha creato 4 occasioni da calcio d'angolo. Nelle ultime 5 stagioni di Serie A, solo altri due del Torino ci erano riusciti: Rodriguez (2022 vs Lazio) e Verdi (2021 vs Roma), come riporta Giacomo Zanetello, esperto di dati per StatsPerform. Juric potrebbe dunque aver trovato un efficace tiratore dalla bandierina, una notizia positiva se si pensa che giocatori come Ivan Ilic e Valentino Lazaro in questa stagione hanno mostrato difficoltà a rendersi efficaci in questo fondamentale. Con Gineitis è accaduto l'esatto opposto e anche il gol di Sanabria al Napoli, anche se non in maniera diretta, è arrivato su un suo traversone da corner.

Il futuro di Gvidas Gineitis: può diventare un titolare — Come detto in precedenza, Gvidas Gineitis sta dimostrando di essere un giocatore di valore e da qui sino a fine stagione avrà molte opportunità per mettersi ancora di più in mostra. Fresco di rinnovo, il centrocampista punta a costruirsi una carriera con il Torino, per iniziare a brillare in maglia granata. In questa stagione può entrare in piena concorrenza con Ricci e Ilic e in futuro può rappresentare un giocatore molto utile per il club.

