Torino, i convocati per il Verona: out Nkounkou e Ngonge, ecco perché

Alle ore 18 il Torino aprirà il suo 2026 in trasferta al Bentegodi. L'avversario sarà il Verona di Zanetti. Baroni non potrà contare su Ngonge e Nkounkou, entrambi fuori per influenza. Non saranno della partita nemmeno Ilic e Pedersen, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Fuori dalla lista anche Masina (Coppa d’Africa) e i lungodegenti Schuurs e Savva. A seguire i convocati per il match.