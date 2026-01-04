Torino, i convocati per il Verona: out Nkounkou e Ngonge, ecco perché

Toro News
I convocati di Baroni in vista del match contro il Verona
Enrico Penzo
Alle ore 18 il Torino aprirà il suo 2026 in trasferta al Bentegodi. L'avversario sarà il Verona di Zanetti. Baroni non potrà contare su Ngonge e Nkounkou, entrambi fuori per influenza. Non saranno della partita nemmeno Ilic e Pedersen, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Fuori dalla lista anche Masina (Coppa d’Africa) e i lungodegenti Schuurs e Savva. A seguire i convocati per il match.

Verona-Torino, i convocati di Baroni

Portieri: Paleari, Israel, Popa.

Difensori: Biraghi, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Coco, Sazonov.

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Njie, Simeone, Zapata.

