Alle ore 18 il Torino aprirà il suo 2026 in trasferta al Bentegodi. L'avversario sarà il Verona di Zanetti. Baroni non potrà contare su Ngonge e Nkounkou, entrambi fuori per influenza. Non saranno della partita nemmeno Ilic e Pedersen, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Fuori dalla lista anche Masina (Coppa d’Africa) e i lungodegenti Schuurs e Savva. A seguire i convocati per il match.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
toro
Torino, i convocati per il Verona: out Nkounkou e Ngonge, ecco perché
I convocati di Baroni in vista del match contro il Verona
Verona-Torino, i convocati di Baroni—
Portieri: Paleari, Israel, Popa.
Difensori: Biraghi, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Coco, Sazonov.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Njie, Simeone, Zapata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA