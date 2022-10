Torino in ritiro durante il Mondiale: Antalya o Murcia la possibile sede

In una delle due località, durante la pausa per il Campionato del Mondo, i granata andranno in ritiro per una decina di giorni

Il Mondiale non fermerà il Torino, che continuerà comunque ad allenarsi e, presumibilmente, a disputare alcune amichevoli. A tal proposito, la società granata sta organizzando un ritiro di 10/12 giorni, la cui sede dovrebbe essere una tra Antalya, città che affaccia sul Mediterraneo nel sud-ovest della Turchia, e Murcia, città del sud-est della Spagna, anch'essa affacciata sul Mediterraneo. Juric e i giocatori non partiti per il Mondiale, quindi, lavoreranno all'estero per alcuni giorni e cercheranno di preparare al meglio la seconda parte di stagione, che riprenderà il 4 di gennaio, quando, all'Olimpico Grande Torino, i granata scenderanno in campo contro l'Hellas Verona, quasi due mesi dopo Roma-Torino, gara prevista per il 13 novembre e ultima prima della lunga pausa per il Mondiale.