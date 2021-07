Torino: chi è Chiarlone, il giovane difensore convocato da Juric

Nella lista dei 29 giocatori chiamati per il ritiro precampionato da parte di Ivan Juric c’è anche Lorenzo Chiarlone, giovane difensore centrale classe 2003 l’anno scorso alla corte di Semioli in Under 18. Il ragazzo è arrivato nel...

Roberto Ugliono

PROFILO - Chiarlone è stato uno dei protagonisti della positiva stagione dei 2003. Insieme ad Alessandro Della Valle (lui 2004) ha costituito la coppia di difesa su cui Semioli ha costruito una discreta annata (chiusasi, però, senza la qualificazione alle Final Four). I due si sposavano bene come profili, perché molto diversi. Chiarlone si è messo in mostra per la sua forza fisica e la bravura nel gioco aereo, oltre a essersi dimostrato bravo anche in fase di impostazione. Nell'arco della stagione Lorenzo è cresciuto soprattutto nelle letture delle situazioni e ha man mano imparato anche a gestire i diversi momenti della gara.

RITIRO - Chiarlone è stato da poco riscattato dalla Sampdoria e potrà rappresentare una buona risorsa per la Primavera del prossimo anno. Ora per lui si aprono momentaneamente le porte della prima squadra: è stato convocato da Juric per la prima fase di lavoro e dovrebbe partire per il ritiro pre-campionato in Val Gardena. Un'occasione per maturare e per provare a rubare qualcosa ai più grandi. Il suo percorso è appena agli inizi, sta a lui sfruttare al meglio questa occasione.