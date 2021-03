Torino, l’allenamento al Fila: manca ancora Nkoulou, in gruppo alcuni Primavera

Report / Le attività svolte questa mattina dai granata di Davide Nicola

"Il Torino di Davide Nicola ha completato questa mattina la settimana di sosta che ha previsto cinque allenamenti da mercoledì ad oggi. Il tecnico ha diretto questa mattina una seduta di allenamento allo stadio Filadelfia, ancora assente Nkoulou, fermo a seguito del Covid nel giorno del suo compleanno. Il programma di oggi è consistito in una partita di allenamento a tutto campo. Alla sessione odierna hanno partecipato anche alcuni elementi della formazione Primavera di Federico Coppitelli per compensare le assenze di Belotti, Sirigu, Mandragora, Rodriguez, Lukic, Ujkani, Vojvoda e Gojak, tutti impegnati con le proprie nazionali. La preparazione del Toro riprenderà, dopo il giorno di riposo previsto per domani, lunedì 29 marzo in vista del Derby della Mole con la Juventus, in programma per il 3 aprile alle 18:00 sul terreno dell'Olimpico Grande Torino.