Torino, le ultime dal Filadelfia: ancora assente Salvatore Sirigu

Le ultime / Al Filadelfia regolarmente in gruppo, come già accaduto ieri, Lyanco e Singo

Ancora assente dallo stadio Filadelfia di Torino il portiere Salvatore Sirigu, positivo al Covid-19 dopo l'ultimo raduno della Nazionale italiana. I ragazzi di Davide Nicola hanno svolto in questo mercoledì una seduta d'allenamento mattutina. Dopo l’attivazione muscolare il tecnico granata e il suo staff hanno fatto svolgere lavori sulla forza e a seguire esercitazioni tecniche. La sessione si è poi conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Come già accaduto ieri alla ripresa, si sono allenati regolarmente in gruppo Lyanco e Singo. I giocatori del Torino sono dunque tutti a disposizione del tecnico, eccetto il portiere. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica.