Il centrocampista granata è uscito al 6' della ripresa dopo essersi seduto per qualche istante sul terreno di gioco

Andrea Calderoni
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Rolando Mandragora fuori anzitempo nel match contro il Monza. Il centrocampista è uscito al 6' della ripresa dopo essersi seduto per qualche istante sul terreno di gioco dell'Olimpico-Grande Torino. Si è toccato i flessori della gamba sinistra, dove aveva già la fasciatura. Ha sentito tirare. E dunque ha chiesto di uscire dal campo. Da valutare la sua situazione. Intanto si è accomodato in panchina molto abbattuto.

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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