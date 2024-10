Torino, Paleari: esordio a due facce con la Lazio ma merita ancora delle chances

Nell'ultima partita di Serie A del Torino c'è stata una novità, o sorpresa inaspettata, ossia il debutto in granata di Alberto Paleari . Il portiere lombardo, classe 1992, è stato chiamato a dare il suo contributo in un match complesso, in cui i granata non sono riusciti a far girare la gara dalla loro parte. La prestazione di Paleari, seppur con qualche bella parata, non può dirsi completamente sufficiente, complice anche la lunga distanza dal campo da gioco

Le ultime apparizioni di Paleari

L'altra scusante in favore di Paleari è il suo poco minutaggio in questi anni. L'ultima apparizione del portiere in Serie A risale alla stagione 2020\2021, quando giocava al Genoa, precisamente alla 38esima giornata contro il Cagliari, vinta per 1-0. In quella stagione Paleari è stato titolare una sola altra volta, contro il Parma, partita persa per 1-2, ed è subentrato contro la Fiorentina, 1-1, visto l'infortunio di Perin. Dunque, solo tre presenze per lui in carriera in Serie A prima di domenica. L'ultima apparizione su un campo da calcio risale alla stagione passata con il Benevento in Serie C, il 13 maggio 2023, una vittoria per 2-1 contro il Modena, in cui ha giocato 90 minuti. In stagione ha collezionato 41 presenze con i campani.