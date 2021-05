Torino-Parma è la sfida tra i “rimontati”: ma i granata nel girone di ritorno…

Le due squadre sono quelle che hanno perso più punti da una situazione di vantaggio: i granata nel girone di andata e i crociati nel girone di ritorno

Luca Sardo

Il match tra Torino e Parma in programma lunedì sera alle ore 20.45 vedrà contrapporsi due squadre che in questa stagione hanno attraversato momenti di grandi difficoltà e che hanno una caratteristica in comune. I granata e i crociati sono coloro che hanno perso più punti da una situazione di vantaggio, rispettivamente nel girone di andata i primi e nel girone di ritorno i secondi. Il dato dimostra inequivocabilmente che vulnerabilità caratteriali così importanti finiscono per riflettersi sulla classifica. Entrambe le squadre stanno lottando per la permanenza in Serie A e - se il Parma (a quota 20 punti) è ormai a un passo dalla retrocessione - il Torino dovrà ancora combattere con le dirette concorrenti per centrare la salvezza.

RIMONTE - Come detto, nel girone di andata il Torino di Giampaolo è stata la squadra più rimontata della nostra Serie A. I granata infatti hanno perso ben 23 punti totali: dal 2-0 in casa dell'Inter diventato poi 4-2 alla fine del match al più clamoroso 3-2 casalingo con la Lazio di Inzaghi terminato 4-3 con due gol subiti dai granata al 95' e al 98'. In questo girone di ritorno invece - considerando che ci sono da disputare ancora cinque partite - è il Parma la squadra che ha perso più punti facendosi rimontare da una situazione di vantaggio con un totale di 18 punti persi fino ad ora. Il capovolgimento più clamoroso è stato senza dubbio quello di Cagliari; contro i sardi la squadra di D'Aversa, come fece il Torino con la Lazio, era arrivata al 90' in vantaggio 3-2 e poi finì per perdere 3-4.

INVERSIONE DI ROTTA - C'è da dire però che nel girone di ritorno il Torino - soprattutto grazie all'arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata che ha preso il posto dell'esonerato Marco Giampaolo - ha fatto un'inversione di rotta evidentissima: al momento in campionato è la squadra che nel girone di ritorno ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio ribaltando di fatto la statistica negativa della prima parte di Serie A. Durante la nuova gestione infatti i granata sono stati in grado infatti di guadagnare ben 11 punti in 7 rimonte, più di qualsiasi altra squadra in Serie A: vedremo se la partita di lunedì confermerà il trend di questo girone di ritorno.