Torino, il bilancio è in rosso: perdita di 19 milioni nel 2020

Per il terzo anno consecutivo il club granata chiude l'esercizio in negativo

Come riportato da Calcio&Finanza, il Torino ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il bilancio relativo all'anno 2020, mostrando, per il terzo anno consecutivo, come la società abbia chiuso i conti dell'annata in negativo. Infatti, dopo l'anno 2017, quando ha fatto registrare un utile di 37,2 milioni, il club granata ha messo in fila tre esercizi in perdita per complessivi 45 milioni (-12,3 milioni nel 2018, -13,9 milioni nel 2019 e -19 nel 2020). Nonostante ciò però, il patrimonio netto del club di Cairo è salito, grazie alla rivalutazione dei marchi di proprietà granata. Questa operazione ha fatto sì che il valore dei marchi Torino salisse da 478mila euro a 60 milioni, con un incremento delle immobilizzazioni immateriali per 59,6 milioni e un incremento del patrimonio netto di 57,8 milioni.