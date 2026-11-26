Braganca e Simeone, che entusiasmo! Foto e autografi al Torino Store (VIDEO)

Nella serata di ieri - mercoledì 25 novembre - il Torino si è riunito per una cena presso la trattoria Fratelli Bravo. Un momento di squadra nella nota trattoria alle porte di Torino, per compattare il gruppo e trascorrere momenti di spensieratezza fuori dal campo. Il Toro viene da un periodo abbastanza complesso, con 1 punto nelle ultime 4 partite e cerca una ripartenza, già a partire dal match di sabato contro la Lazio, previsto all'Olimpico Grande Torino alle ore 18:00. Assenti dalla foto Ricardo Rodriguez e Ignazio Abate mentre è presente Franco Israel, alle prese con il recupero dopo l'operazione.

Il post del Torino alla trattoria Fratelli Bravo