Toro, chi sale e chi scende: Ansaldi e Mandragora già pronti, Rincon perde quota

È ancora in corso la preparazione atletica del Torino a Santa Cristina e Ivan Juric sta osservando i granata per fare le dovute decisioni alla fine del ritiro. Sono ancora diversi i giorni a disposizione per migliorare e conquistare la fiducia del tecnico croato, ma dopo oltre dieci giorni di lavoro sia in allenamento, che nei test amichevoli disputati dalla squadra finora, è possibile stilare un primo piccolo bilancio dei calciatori più in forma e di quelli che invece al momento sembrano faticare di più.