Niccolò Fortini ha raggiunto lo stadio Olimpico Grande Torino ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Torino

Federico Marchesi
Torino FC Training Session &amp; Press Conference

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Niccolò Fortini è ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Torino. Il terzino nato a Camaiore è arrivato allo stadio Olimpico Grande Torino e sta svolgendo le visite mediche con il club granata. Poi ci sarà la firma sul contratto. Il classe 2006 che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina è dunque pronto a vivere la sua nuova esperienza a tinte granata.

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