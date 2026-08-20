Niccolò Fortini è ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Torino. Il terzino nato a Camaiore è arrivato allo stadio Olimpico Grande Torino e sta svolgendo le visite mediche con il club granata. Poi ci sarà la firma sul contratto. Il classe 2006 che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina è dunque pronto a vivere la sua nuova esperienza a tinte granata.